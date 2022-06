A Kohde é uma empresa criada por uma equipa jovem e criativa com o intuito de preencher uma lacuna no mercado da decoração. Sendo nós próprias designers de interiores e após várias experiências e troca de ideias com outros decoradores, adoptamos como base de negócio o ajudar a complementar projectos com acessórios, iluminação, mobiliário e peças especiais que vão melhorar o resultado final de qualquer decoração.

Queremos servir clientes profissionais e clientes finais com uma escolha cuidadosamente seleccionada, moderna ou vintage, com boa relação qualidade-preço e com muito originalidade.