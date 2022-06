Cláudio Vilarinho nasce em Guimarães, no ano de 1977.

Desde 1999 e ainda enquanto estudante, dá início a colaborações em diversos ateliers de Arquitectura, nomeadamente Carvalho Araújo – Arquitectura e Design Lda.

Em 2002, licencia-se em Arquitectura pela Universidade do Minho, obtendo em todos os anos lectivos, um prémio de mérito atribuído pela mesma Universidade. Em 2001 como co-autor, obtém o 1º Prémio Universidade no “11º Concurso Ibérico Pladur”, como consequência representa a sua Universidade numa exposição em Madrid, Espanha. Por sua vez, no último ano de curso, obtém uma bolsa Socrates-Erasmus para frequentar a École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Suíça. Novamente bolseiro, desta vez pela Universidad Politécnica de Madrid, ETSA, Espanha, conclui em 2007 oMaster’s in Collective Housing; tendo como professores os melhores arquitectos e especialistas internacionais nesta matéria, entre diversosworkshops realizados, obteve conhecimentos de Sustentabilidade e Projectos Bioclimáticos, de Habitação de custos controlados, de programas contemporâneos orientados para o Turismo, de Promoção e Gestão de terrenos e edifícios, de Construção e Tecnologia de ponta, de Sociologia, de Economia, de Política da habitação etc.

Como co-autor, em 2003, obtém o 1º prémio no concurso internacional de Arquitectura para jovens Arquitectos “Europan 7 – Vila do Conde”.

Em 2005 estabelece-se como profissional autónomo, em regime de freelancer, criando o seu próprio atelier. Esta estrutura multidisciplinar, flexível e aberta, que leva a cabo todo o tipo de intervenções no campo da Arquitectura e do Design, tem obtido diversas distinções, nomeadamente: o Prémio Mobilidade 2007 (atribuído à proposta de um edifício de habitação colectiva para seniores); o 1º prémio no concurso Uniscala ’09, o 1º prémio no concurso para a Exposição no Museu da Electricidade para a Trienal de Arquitectura de Lisboa 2010 e o 1º prémio no concurso para o Instituto de Bio-Sustentabilidade na Universidade do Minho no Campus de Azurém, Guimarães.

Desde 2008, Cláudio Vilarinho tem vindo a ser pontualmente convidado para a actividade académica, por exemplo como crítico convidado ou professor/coordenador, no workshop pH04 – paisajes Habitados (Galiza – Espanha).

Como destaques adicionais, regista-se o facto de em 2007 Newitalianblood.com ter seleccionado o atelier para o TOP 10 dos arquitectos emergentes em Portugal; de igual modo, como representante de Portugal, em 30 seleccionados a nível internacional, a revista Wallpaper* insere o atelier no seu directório de arquitetos emergentes 2010.

Em Julho de 2010 a convite da editora italiana Casa editrice Libria, o atelier vê publicada a sua primeira monografia, intitulada PRIMI PROGETTI CLÁUDIO VILARINHO.

Por último, desde 2012 Cláudio Vilarinho complementa a sua atividade no atelier com a aquisição de conhecimento arquitetónico em âmbito internacional. Esta estratégia, iniciada em Londres, no presente contribui para a taxa de exportações de Portugal, está localizada em contexto germânico, e centrada na colaboração com o Grupo Baumschlager & Eberle.