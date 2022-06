O Casulo posiciona-se no mercado como uma empresa jovem e dinâmica de gestão de investimentos e projectos imobiliários. Aproveitando as inúmeras vantagens da Era Digital, a comunicação/iteração entre o Casulo e os seus Clientes assenta em diversas plataformas inovadoras que optimizam e simplificam a relação do Cliente com o Casulo e as diversas fases do seu investimento.

Desta forma, na tendência actual de aplicação de investimento nacional ou estrangeiro, simplificação da comunicação, racionalização de tempo e optimização de recursos, O Casulo identifica-se como um canal único de comunicação, focalizando-se na conquista de parcerias estratégicas para a gestão integrada dos projectos dos seus Clientes.