Somos a primeira loja (Online e Offline) exclusiva de Capulanas de Lisboa. Rodamos o mundo atrás dos tecidos de inspiração africana para disponibilizar aqui em Portugal.

O que são capulanas? Além das cores vibrantes, dos padrões característicos e da sua profunda conexão com o continente africano, os tecidos conhecidos como Capulanas carregam consigo a capacidade de inspirar.

Em áfrica, a Capulana transcende a relação entre tecido e costureiro para se tornar uma versátil ferramenta multi-uso para toda a gente. Confeccionadas 100% com algodão, esses longos e resistentes tecidos podem rapidamente ser recortados, amarrados e esticados, tomando as mais diversas funções. Seja como um vestido, um turbante, uma toalha de praia, uma "neneca" para carregar os nossos filhos, ou, claro, para decorar de várias formas, existe sempre a capulana que irá te inspirar.