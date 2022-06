Era uma vez um lugar mágico, totalmente dedicado a criar ambientes de sonho para os mais pequenos.

Somos um estúdio/loja especializada em design de interiores para crianças onde acreditamos que os ambientes que criamos irão inspirar as crianças a acreditar sempre na magia, assegurando espaços totalmente adequados às suas idades, necessidades e gostos. Tanto quanto eles, gostamos de algodão-doce, do arco-íris, de almofadas fofinhas, de balões, estrelas... e temos um estilo próprio que diz isso mesmo. Não há nada melhor do que as crianças, e agora estamos cá para que os seus espaços estejam à sua altura. Nada nos dá mais prazer do que compor ambientes para crianças e fazêmo-lo desde o mais pequeno detalhe, ao maior.

Os nossos serviços de Design e decoração estão disponíveis online, e para todo o país, em várias vertentes com as quais queremos criar espaços acolhedores para brincar, dormir, sonhar e imaginar.

Ambientes capazes de criar lindas memórias.

geral@thislittleroom.pt