A Glória Roma é uma empresa de qualidade e prestígio na decoração de interiores.

Iniciámos o nosso percurso em 1984 e ao longo deste tempo, fomos adquirindo uma vasta experiência na decoração de hotéis, moradias, apartamentos, etc., tendo sempre com prioridade a combinação perfeita entre a satisfação do cliente, o conforto e a qualidade. Nas nossas instalações poderá apreciar um vasto leque de tecidos para o seu sofá, almofadas, colchas, camilhas, etc.

Poderá ainda visitar a nossas exposição de móveis onde a qualidade é a nossa maior aposta. Visite o nosso site: www.gloriaroma.pt