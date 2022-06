Artística, luxuosa, chique, não convencional – mas elegante e simples.

Tiramos proveito da nossa experiência e conhecimento de mais de meio século para criar linhas de cama luxuosas que vão de encontro aos seus sonhos. É esta paixão pelo design e pela elegância que desejamos partilhar consigo.

Ao aliar o clássico ao contemporâneo, a Home Concept foi concebida para dar alma à sua casa e proporcionar-lhe maravilhosas noites de sono. Produzidas em puro algodão Egipto penteado, temos para si magníficas e suaves linhas de cama em cetim. As nossas coleções de banho, robes e toalhas, dão o toque final de elegância que você merece!

Com uma herança de mais de 50 anos a produzir linhas de luxo a partir de Portugal, oferecemos-lhe a roupa de cama e banho perfeita: têm um ótimo toque, são visualmente atrativas e são amigas do ambiente. Deixe-se inspirar!

Artistic, luxurious, chic, unconventional - yet elegant and simple. We fully capitalize on our European cultural heritage to create luxury linens that will fulfill your dreams.

It’s this passion for design and elegance that we wish to share with you. With a delicate blend of chic and classic, Home Concept is set to brighten your home and offer you a wonderful night’s sleep: made with only pure Egyptian cotton, you will find satin linens superbly soft and comfortable.

Our bath collection, bathrobes and towels, will spoil you just as much! With more than 50 years of making luxury linens in Portugal, we offer you the perfect linens: they feel great, look superb and are environmental friendly.