A MOOD Home Styling surge como a concretização de um sonho, é o reflexo de muito trabalho e empenho. Liderada pela Engenheira e Decoradora Rute Ferreira e pela Arquiteta Sara Ferreira apresentamos soluções que permitem concretizar os seus sonhos para determinado espaço! O nosso trabalho distingue-se pela conjugação perfeita entre o rigor da engenharia e o sentido estético da arquitectura com o glamour, requinte e elegância da decoração. Todos os elementos são escolhidos de forma harmoniosa, sempre focados no cliente final. Os projectos a que nos propomos obedecem sempre a rigorosos critérios de qualidade, quer na concepção do espaço, quer no acompanhamento e gestão de obra, quer na selecção dos materiais, quer na escolha de todos os elementos decorativos.