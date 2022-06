A home Lab é uma marca que usufrui de produção própria e comercialização para o sector de têxteis lar e hotelaria, em todo o mercado nacional e também para o estrangeiro.

Destacando-se pelo design que acompanha sempre as novas tendências, qualidade e conforto, aliados ao dinamismo, pela rapidez e eficiência dos seus serviços, com poder altamente competitivo. Design com uma infinidade de padrões, matérias-primas, conseguindo uma combinação de produtos personalizados e diferenciadores.

Dispõe de uma estrutura flexível, de modo a adaptar-se à pequena e grande distribuição.

Com recurso a linhas próprias ou produtos private label, a equipa Home Lab encontra sempre as melhores soluções para dar resposta a todas as exigências.

Com uma vasta rede de clientes dinâmicos, e consequentes parcerias atuando no mercado Home-têxtil, promete ser a maior referência em Home-fashion!