Alflora® designa um vasto Portfolio de produtos alusivos à corrente Artística & Decorativa, confinado a Decoradores e Floristas,

entre outros vertentes profissionais. As soluções decorativas e artísticas definem em absoluto, a aliança da Qualidade à Distinção, permitindo à Alflora® selar este desejo. A relevância do seu negócio é oriunda da significativa Importação do Mercado Europeu, Africano e Asiático, que contribui para uma dispersão de Produtos que se insurgem pela Inovação.

Alflora® means a wide range of portfolio of products depicting the area current Artistic & Decorative, Florists and Decorators are confined to, among other aspects professionals. The solutions and decorative arts define in absolute terms, the alliance for Quality and Distintion, allowing the Alflora® seal this desire. The relevance of its business comes from the significant Import of the European, African and Asia market, contributing to a dispersal of products that are rising by Innovation.