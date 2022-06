The INNER Value é uma empresa de serviços com sólidos padrões técnicos e competência organizacionais para actuar no mercado global dentro do âmbito dos EDIFÍCIOS, englobando as áreas de Avaliação Imobiliária, Gestão de Projecto, Gestão e coordenação de construção de edifícios, Certificação e Auditorias Energéticas e Estudos e Projectos de Arquitectura e Construção (nZEB Buildings).