Projetos de Arquitetura de licenciamento e de legalização de todo o tipo de edifícios, desde moradias, prédios de habitação multi familiares, escritórios, serviços,comércio e indústria, com ou sem mudança de uso;

Legalização de AUGI`s ( Áreas Urbanas de Gênese Ilegal ), desde o Processo de Reconversão Urbanística - Projeto de Loteamento e Projetos de Infraestruturas Urbanas, à própria legalização das moradias e edifícios existentes nestas áreas/bairros, com a execução dos respectivos projetos de arquitetura e projetos de especialidades até à emissão da Licença de Utilização ( Habitação) ; Reabilitação de Edifícios em áreas urbanas históricas, com todo o processo de licenciamento cartorário, projeto de execução, acompanhamento de obra e apoio na comercialização, com produção de suportes de imagens em 3D; Legalização de Lares, Creches e Jardins de Infância; Loteamento urbanos habitacionais ou industriais; Legalização de Restauração e Bebidas, Cabeleireiros, Centros de Estética, Oficinas e Stand de Comércio de Automóveis, licenciamento de publicidade e todas as autorizações necessárias ao exercício destas atividades; Consultoria na Área da Arquitetura e Urbanismo.