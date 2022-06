A Loureiro Firm, surge no seguimento do trabalho realizado porAntónio das Neves Duarte (António Loureiro).

Na Venezuela, geria a presidência da empresa Construtora Loureiro, CA- empresa que até 2004 tinha completado 35 anos de existência, realizando um excelente trabalho em prol da cidade de Barquisimeto e tendo ganho inúmeros prémios de reconhecimento particular e público. Em Portugal - António Loureiro - foi sócio fundador da empresa Vasconcelos & Loureiro Lda, sendo a mesma vocacionada para a promoção imobiliária, desenvolvendo a maior parte dos seus investimentos no distrito de Aveiro.

A empresa Loureiro Firm Lda, foi fundada em 7 de Fevereiro de 2006, tendo como principal objectivo a promoção e desenvolvimento imobiliário. A experiência e know how acumulado de quatro décadas permitem a sua presença actual no mercado com um posicionamento no segmento de construção imobiliária no nível médio-alto e alto.

O elevado nível de qualidade do produto final apresentado face às suas características técnicas advém da metodologia de trabalho implementada e controlada diariamente, a qualidade das matérias primas aplicadas e o conhecimento técnico das suas equipas de trabalho.

MISSÃO Construir projectos ímpares, tendo como intuito a diferenciação pela qualidade dos imóveis em execução e no seu portefólio. em que a nossa missão é contrariar os maus exemplos de construção que ao longo de tantos anos têm sido devastadores para o sector, concedendo aos nossos projectos a qualidade e profissionalismo que o sector exige.

EQUIPA A empresa conta com uma vasta equipa de profissionais, que abrange cada uma das áreas relacionadas com a construção imobiliária, partindo desde a fase de projecto até à obra em si. A abrangência de conhecimentos técnicos permite-nos englobar conceitos de arquitectura, da engenharia e do design em cada um dos investimentos ou projectos imobiliários em curso, indo de encontro às necessidades e solicitações do mercado actual.