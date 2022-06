A Victor Bertier Design é uma empresa sediada na Figueira da Foz, especializada em projetos de Design de Interiores, para espaços comerciais e clientes particulares, que se enquadram num público-alvo de médio/alto padrão. Ao Design de Interiores aliam-se outros serviços como a produção de mobiliário personalizado, a decoração e o Home Staging, entre outros.

O nosso trabalho é realizado por etapas, cujo planeamento é definido junto com os clientes, assim como a escolha de acabamentos, dos materiais e das peças decorativas. A proposta de projeto é apresentada em formato 3D, o que facilita a antevisão do resultado final e permite a alteração atempada do que é necessário. Este método é aplicado em qualquer um dos serviços anteriormente apresentados. Além disso, o desenvolvimento do projecto em obra é acompanhado pelos nossos colaboradores para garantir lealdade ao que foi definido.

A Victor Bertier Design apresenta um estilo próprio nos seus projetos e mobiliário, respeitando o contexto e a cultura em que serão dissolvidos - "Todos os espaços têm uma linguagem única. Isso requer que o designer a interprete e compreenda, de forma a definir o estilo decorativo certo e a conferir-lhe a consistência perfeita". Ao mesmo tempo que são respeitadas as solicitações por parte do cliente, os projetos desenvolvidos refletem igualmente as experiências e influências de quem os cria; as viagens realizadas à Europa e a África nos últimos anos são uma dessas fontes de inspiração.

Fundada em outubro de 2011, pelo Designer Victor Bertier, a empresa tem como principal missão, para com os seus clientes, realizar os projetos e respetivos orçamentos de forma completa e adaptada a cada circunstância, tentando sempre valorizar ao máximo o espaço/imóvel de intervenção. Há 7 anos a trabalhar na área do Design e Decoração de Interiores, contamos com uma equipa diversificada de parceiros de diversas áreas: construção, ramo imobiliário, clientes-investidores, empresas de mobiliário e artigos decorativos, entre outros. Diferenciamo-nos pela preocupação constante em compreender a visão dos nossos clientes, em procurar realçar o que de melhor se pode realizar em cada projeto e por estabelecermos uma comunicação lógica e harmoniosa entre o edificado, o seu espaço interior, o modo de vida de hoje e a de um futuro próximo. No nosso trabalho está constantemente presente o esforço de reinventar, quer a nossa forma de funcionar enquanto empresa, quer os projetos em si e todo o conteúdo adjacente. Não pretendemos seguir tendências, queremos criá-las, junto com os nossos clientes e parceiros!