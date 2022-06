Sobre nós

É prática que o Dono de Obra contrate uma equipa projetista, depois um empreiteiro, por vezes uma fiscalização, e depois ainda a decoração e todos os fornecimentos necessários.

É imprescindível, antes de mais, definir a estratégia, defender o conceito e acompanhar o processo desde a pesquisa do financiamento mais adequado, à contratação dos projetistas e do empreiteiro, até à inauguração do edifício e posterior fase de operação.

A gestão integrada do processo permite ao cliente conciliar uma visão global do seu projeto com um controlo rigoroso de custos e uma permanente monitorização dos prazos e da qualidade final da construção.

A TUU tem como atividade principal a GESTÃO INTEGRADA DE TODO O PROCESSO CRIATIVO, ESTRATÉGICO E TÉCNICO.

Através do nosso trabalho queremos fazer a diferença, garantindo a cada cliente a possibilidade de: - fazer as melhores escolhas devidamente informado em cada momento; - reduzir custos em todas as fases do projeto; - assegurar uma visão global que garanta a qualidade e a coerência do resultado; - acompanhar em permanência os prazos de todas as fases do processo;

A equipa TUU é constituída por arquitetos, designers, marketeers, engenheiros e gestores com uma experiência acumulada de largos anos, utilizando essa experiência, o Conhecimento e uma visão global da realidade, de um modo eficiente e assertivo, na gestão de processos, meios e recursos com o objetivo maior de contribuir para a criação de valor para o cliente.

MAXIMIZAMOS RESULTADOS