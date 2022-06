- A Revivigi é uma loja de mobiliário de decoração. Estamos situados em Lisboa onde poderá visitar nossa loja na Rua do Açúcar nºs 45 a 53, 1950-008 Lisboa. Também temos uma loja online onde poderá ver alguns dos artigos que temos disponíveis. www.revivigi.pt . Temos uma grande colecção de peças exclusivas que vão ao encontro do gosto exclusivo dos nossos clientes.

- A Revivigi é uma loja especializada em móveis orientais antigos e novos, artigos decorativos de inspiração oriental e não só. Também temos uma colecção de cadeiras, cadeirões, banquetas e pufes que servem para complementar os mais diversos ambientes tornando cada espaço exclusivo. Os nosso mobiliário, artigos decorativos de interior e exterior, têm uma componente muito ecléctica, pois, são muito versáteis e acrescentam valor ao espaço. Esta exclusividade e carisma são dados não só pela estética, mas também pela intensidade dos materiais; madeira maciça; pedra; porcelana; terracota, todos trabalhados de forma artesanal.

- Poderá visitar a nossa loja com mais de 600m2 onde tem uma vastíssima colecção de móveis orientais, telas; esculturas, estatuetas, peças únicas e exclusivas. Deixe-se impressionar pelos os nossos guerreiros de Xian de terracota em tamanho natural. Uma verdadeira viagem pelo Oriente que não o deixará indiferente.

Temos também uma loja online onde disponibilizamos os nossos artigos. Poderá fazer a sua aquisição à distancia e os mesmos serão entregues com todo o conforto na sua morada. www.revivigi.pt

- A Revivgi vem preencher um lugar especial e único no mundo da decoração. Num sentido de partilha e gosto pela arte oriental, a Revivigi é um conceito que engloba a utilidade, a versatilidade dos seus móveis e artigos decorativos com a arte e a filosofia Oriental. Mais do que peças de mobiliário ou artigos decorativos, as nossas peças transportam a individualidade que gostamos de transmitir nos nossos espaços. Peças artesanais, com carisma e identidade fazem dos nossos espaços sítios únicos como nós!

Até breve!