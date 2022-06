“My Nest”, é uma loja online de ilustração para bebés, crianças e famílias.

Este projeto envolve tudo aquilo que me acompanha desde sempre e que me caracteriza; Desenhar e personalizar uma ideia, oferecendo um objeto exclusivo e autêntico, porque o nosso nome e o dia em que nascemos são as nossas primeiras marcas mais importantes. A minha formação em Arquitetura (2007), contribuiu muito e de uma forma determinante para esta nova fase. De mim para o “vosso ninho”, do meu coração, pela minha mão.

“Let´s do what we love and do a lot of it” Marc Jacobs