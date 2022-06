Digitalpixels é uma empresa em regime de Freelancer, dedicada de corpo e alma a paixão pelo 3D, fotografia, video, som e muito mais!

Com 10 anos de existência e sucesso a digitalpixels surge como uma entidade independente, adaptada a realidade do meio, com equipamentos de última geração e os melhores softwares da especialidade, garantindo um serviço de excepção capaz dos maiores desafios.

Competências: 3ds Max, Inventor , Solidworks, Marvelous designer, Photoshop, after effects.

Serviços:

AutoCad e Modelagem