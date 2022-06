A CódigoDesign reune o conjunto de competências necessárias para fazer os seus espaços. Fazemos arquitectura e design de interiores, vendemos mobiliário de outras empresas ou desenhamo-lo à medida, e desenvolvemos um projecto de galeria de arte.

Percebemos as necessidades específicas de cada tipo de espaço, pelo que trabalhamos com a mesma facilidade um pequeno apartamento ou uma grande moradia, o seu escritório particular ou as instalações de uma empresa. Podemos fazer um projecto completo ou apenas trabalhar um quarto, uma sala, um móvel personalizado para um local ou função específicos, um ginásio pessoal no seu jardim...

Gostamos de trabalhar na interação directa com o cliente, tentando perceber ao máximo as suas necessidades e apetências, para desenvolver as respostas mais satisfatórias. Há sempre uma grande identificação entre os nossos clientes e os projectos que para eles desenvolvemos.

Tanto percebemos as necessidades das pessoas, como respeitamos a identidade corporativa, que também podemos ajudar a desenvolver na medida em que para tal as instalações contribuem.

A par da estética priorizamos sempre a organização funcional do espaço, bem como dos elementos que escolhemos para o preencher. Uma cozinha deve facilitar os cozinhados, um quarto o descanso, um bom vestiário ajuda-nos a começar o dia.

Pensamos que a arte faz parte da vida em qualquer lugar, e estamos aptos para ajudar as pessoas e as empresas a escolher as melhores obras para as suas idiossincrasias.