Sedeada no Norte do país, mais concretamente em Paredes – cidade reconhecida como berço do Mobiliário - a DAPINTA wood services, empresa familiar criada em 1998, caracteriza-se por ser a imagem de uma marca que nasce da experiência do seu fundador (Carlos Da Silva) e do espírito empreendedor e inovador do seu filho (Moisés Da Silva). Orgulhando-se por ser especializada na conceção de peças de mobiliário e decoração utilizando como matéria prima madeira de alta qualidade.

Através de um atendimento individual e serviços diversificados, pretendemos desenvolver as suas ideias de forma personalizada e original, aliando design inovador à excelência dos nossos produtos/serviços. Temos como objetivo inspirá-lo a ser criativo e ajudá-lo a concretizar o que pretende.