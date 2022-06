IMOFACIL-SOCIEDADE IMOBILIARIA LDA aposta nas seguintes áreas de Especialidades e Serviços:• Consultadoria e Análise de Investimento Imobiliário;• Pesquisa de Mercado e Planeamento Imobiliário;• Consultadoria à promoção e acompanhamento no lançamento de projectos;• Mediação Imobiliária na área de vendas e arrendamento habitacional, de lazer, comercial e industrial.• Mediação de obras de reabilitação.O principal objetivo da IMOFACIL é garantir os melhores resultados na comercialização de imóveis, através do estudo e implementação das soluções mais eficientes para contactar e captar potenciais compradores de cada produto. Só desta forma é possível prestar um serviço que garanta uma angariação eficaz, uma comercialização rápida e um apoio documental constante.Para isso, aposta no profissionalismo da sua equipa, para que possa sentir total confiança, e a força de vendas tem uma estrutura flexível, que lhe permite adequar-se às necessidades comerciais de cada empreendimento ou imóvel e expandir-se em função das solicitações do mercado.Apostamos na formação contínua dos nossos colaboradores/consultores, para obterem os melhores resultados em termos de qualidade de atendimento, capacidade negocial e de persuasão.A comercialização e promoção de imóveis é a tarefa diária a que empenhadamente se dedica, sejam eles urbanos, rústicos, comerciais ou turísticos. Na compra, na venda, no arrendamento ou no investimento imobiliário, procuramos marcar a diferença, oferecendo um atendimento idóneo e personalizado, potenciando bons negócios.Garantimos a qualidade e serviços inovadores em todos os segmentos no mercado imobiliário e ainda um atendimento de acordo com as disponibilidades de tempo de cada cliente.Estudamos soluções para tornar a nossa loja e os nossos produtos/serviços amplamente reconhecidos e, consequentemente, implementar e aplicar métodos e ferramentas mais atuais do mercado. A nossa comunicação é atraente e direta, à altura dos imóveis que nos foram confiados pelos nossos clientes. O nosso site garante a qualidade que o seu imóvel merece, assegurando uma ampla divulgação.A escolha de uma mediadora é essencial. Desloque-se à nossa agência sem marcação prévia estamos abertos de Segunda a Sexta dás 10hs à 13hs e das 14hs ás 19hs e comprove que a mesma reúne condições, para que nos possa confiar o seu imóvel ou encontrar o imóvel que procura. Pela nossa parte, esperamos por si e estamos sempre disponíveis!ÁREAS DE COMERCIALIZAÇÃO- Prédios e Andares Urbanos;- Moradias e Apartamentos em Zonas Turísticas para Rendimento ou Ocupação;- Terrenos e Urbanizações;- Escritórios, Espaços Comerciais e Armazéns;- Arrendamentos.