J. Meireles Mobiliário é uma empresa familiar, com mais de 3 décadas de história e que se dedica ao fabrico de mobiliário por medida, conforme pedido dos seus estimados clientes, venda e restauro de Antiguidades. Nossa estrutura flexível e o domínio dos diversos processos de fabricação permite-nos oferecer produtos de excelente qualidade, com toque de inovação. Desde a nossa fundação, que realizamos numerosos projectos para diferentes segmentos de mercado.Graças à tecnologia que temos ao dispor; o savoir-faire, poderão solicitar-nos para fabricação todos os tipos e estilos de móveis: Mobiliário clássico; Mobiliário moderno; Mobiliário para lojas, comércios, farmácias, restaurantes, hotéis; Renovações de espaços, lojas; Restauro de mobiliário antigo e Antiguidades.

Trabalhamos todo o tipo de madeiras: madeiras maciças naturais como carvalho, nogueira, freixo, castanho, etc,: madeiras nobres como Pau Santo, Pau Ferro, Vinhático, etc; ou derivados de madeiras como o MDF, o aglomerado, melamina, etc...