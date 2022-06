Fondée en 1982, Linha Recta à su se distinguer par ses nombreuses expériences dans différents projets internationaux.

Nous vous accompagnons dans votre projet de la conception au montage, notre but étant de répondre à vos besoins et de vous donner entière satisfaction. A l’écoute de votre projet nous mettrons tout en œuvre pour les réaliser, et mettre en forme vos idées avec notresavoir-faire.

Notre expérience, combinée à une équipe de professionnels, permet de répondre à vos besoins à des prix très compétitifs.

Nous vous offrons une grande variété de meubles et d’accessoires complémentaires à la décoration de votre espace.

Nous réalisons boutiques, showroom, hôtels, bars, restaurants, maisons… en respectant votre projet et votre style.

Nous sommes heureux de vous présenter certaines de nos réalisations