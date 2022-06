A Gonçarochas, é uma empresa dedicada á produção de cozinhas, roupeiros e móveis de casa de banho, com mais de 25 anos de experiência.

Com produção própria e forte investimento em tecnologia de ponta, conseguimos alcançar os objectivos do cliente bem como seguir as novas tendências de mercado. Desde o desenho 3d á produção, todo nosso segmento foca-se essencialmente na qualidade e satisfação do cliente. Situada em Vilela – Paredes, a Gonçalrochas exporta para mais de 10 países, contando com um crescimento notável na exportação de mobiliário.

A produção da Gonçalrochas situa-se no distrito do Porto, freguesia de Vilela-Paredes. Contando com uma produção baseada em tecnologia de ponta, no entanto nunca dispensando a mão de obra especializada oferecida por pessoas com mais de 30 anos de experiência na área. A excelência é garantida por uma forte rede de especialistas altamente qualificados e fornecedores externos de aço, pedra, mármore, eletrodomésticos, canalização e saneamento, oferecendo as melhores soluções e tecnologias.