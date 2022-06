A empresa, com mais de 53 anos de experiência, nasceu depois de vários anos de colaboração informal entre pai e filho. NN – Arquitectura e Planeamento, Lda. foi criada em 1994 por Francisco Nogueira e Eduardo de Brito Nogueira com base numa sólida relação profissional que oferece uma orientação alternativa ao “atelier tradicional" exclusivo dos arquitectos. O gabinete começou como uma equipa multidisciplinar de arquitectos, engenheiros e designers que têm uma participação activa no decorrer do projecto, seguindo-o desde o início num constante diálogo. Dedicado principalmente ao urbanismo, à habitação e ao serviços de engenharia, o gabinete conta com centenas de projectos habitacionais desenvolvidos para investidores particulares e empresas na área da habitação unifamiliar e na habitação colectiva.

Recentemente, o gabinete desenvolveu um alto nível de experiência em hotéis, resorts turísticos e escritórios tornando-se uma referência em Portugal sendo o gabinete com maior número de projectos para unidades hoteleiras em curso.

Na busca da internacionalização, a empresa tem investido em Angola desde 2005 desenvolvendo vários projectos em Luanda, Cabinda e Saurimo e em Moçambique desde 2009. O último com um empreendimento residencial e de serviços, com uma área total de construção de 50.000 m2, o que justificou a criação de uma pequena estrutura em Maputo, em 2012.