No final do primeiro ano do Curso de Arquitectura, Paulo Lousinha entra para o escritório do arquitecto Fernando Távora e José Bernardo Távora, pela mão do último, então seu professor, acompanhando toda a formação escolar com a prática profissional. Neste ano, a Lousinha Arquitectos, continuação natural do percurso profissional de Paulo Lousinha celebra 20 anos.