A Cobermaster Concept dedica-se ao desenvolvimento de mobiliário premium e exclusivo com recurso ao Gradil Tri-Dimensional. Este material, quando combinado da maneira mais harmoniosa e criativa possivel com outros materials como madeira, vidro ou cerâmica, permite-nos criar peças com um Design e utilização nunca antes experênciada pelos nossos clientes.

Desenhamos projetos especiais de decoração e arquitetura seguindo as indicações dos nossos clientes ao mais detalhado pormenor.