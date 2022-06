Recorrendo a tecnologia de realidade virtual recriamos espaços de forma

realista a partir de projectos ou plantas CAD. Ao tornamos esses espaços visitáveis, transmitimos na perfeição as escalas, dimensões, luz e textura do local real. Contrariamente aos renders 3D totalmente estáticos ou até mesmo os vídeos standard limitados a um ponto de vista, a nossa visualização VR combina gráficos 3D ultra-realistas com pontos de vista ilimitados e liberdade de movimento dentro do espaço. Essas experiências podem ser visualizadas em qualquer smartphone, utilizando o Cardboard ou o Gear VR, para maior definição e qualidade utilizamos o contexto de Destkop, onde com o Oculus DK2 conseguimos aplicar alguma medida de interacção com o espaço. Para imersão total e a verdadeira experiência VR, recorremos ao HTC Vive, permitindo ao utilizador o movimento livre pelo espaço, caminhando, aproximando-se ou espreitando como faria no mundo real.