Localizada no coração do Triângulo Dourado e com um showroom com cerca de 1500 m2, tornando-se na maior loja de mobiliário de luxo no Algarve, as qualificadas designers vão ajuda-lo a escolher o mobiliário e toda a panóplia de artigos que irão transformar simples quatro paredes em ambientes de requinte tendo sempre em consideração atingir e superar as expectativas dos clientes. Na Gibson encontrará uma vasta gama de mobiliário de luxo das melhores marcas de design mundiais, como Giorgetti, Molteni, Vissionaire, Cor, Trussardi, IPE Cavalli, Fendi, Aston Martin entre muitas outras. Complete o seu projeto com tecidos dos melhores designers tais como, Ralph Lauren, Nina Campbell, Designers Guild, Sahco Hesslein, Casamance, entre outros.

A GIBSON FURNITURE - Luxury Lifestyle dispõe de arquitetos próprios dispostos a transformar qualquer espaço, área, ou recanto. Profissionais que juntamente com o cliente tornam “ uma casa” na “ nossa casa” , e designers de interiores qualificados, de forma a transforma-la num “lar”.