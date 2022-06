Somos uma equipa de arquitectos a trabalhar no desenvolvimento de arquitectura que se relacione com a paisagem urbana e a paisagem natural quer pela sua história como pela sua modernização. Valorizamos a construção e arquitectura que sejam funcionais, energeticamente eficientes no seu uso e que traduzam conforto e segurança em cada espaço utilizado. Sabemos o quão importante é o alinhamento dos custos previstos em projecto e no final da execução em obra sendo que a gestão de projecto é fundamental junto com o promotor.