A ART137 é uma marca portuguesa, criada em 2014 pelas mãos de Ivo Carvalhal e Marta Oliveira, que se dedica à criação de peças artesanais decorativas.Todas as nossas obras são pensadas ao detalhe e desenhadas para atingir a funcionalidade necessária no quotidiano. A paixão pelo artesanato, desafia diariamente a nossa imaginação de modo a criar peças únicas e exclusivas, arrojadas na concepção. Preferimos o trabalho com madeira, ferro, cobre e outros materiais que fomos introduzindo no processo de criação ao longo do tempo. Executamos peças para decoração de interiores: candeeiros, cabides, quadros decorativos, e espelhos. Peças utilitárias mas de acrescentado valor estético e funcional.O gosto do Ivo Carvalhal pelo artesanato permitiu a obtenção da carta de artesão em Março de 2017 nas actividades artesanais "Fabrico de Utensílios e outros objectos em Madeira" e "Arte de Trabalhar Cobre e Latão".A experiência da Marta Oliveira na área das novas tecnologias permitiu a divulgação da marca através da criação do site art137.com e presença nas redes sociais.