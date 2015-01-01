ORIGEM ARQUITECTOS É UM ATELIER DE ARQUITECTURA QUE PROCURA DAR SOLUÇÕES ESTÉTICAS E FUNCIONAIS ÀS SOLICITAÇÕES DOS CLIENTES, EM DIVERSAS ÁREAS. PRETENDE LEVAR O PROJECTO PARA ALÉM DAS EXPECTATIVAS DO CLIENTE, CRIANDO ASSIM UMA MAIS VALIA NO RESULTADO FINAL E NO INVESTIMENTO REALIZADO.
A ORIGEM TEM POR MOTE, SER CARACTERIZADO POR UMA EQUIPA CRIATIVA, RESPONSÁVEL E CUMPRIDORA DE PRAZOS, DISPONÍVEL PARA O DIÁLOGO E PARA COORDENAR EQUIPAS DANDO PRIMAZIA AO CONSENSO.
O ACOMPANHAMENTO DO CLIENTE É TOTAL, DESDE A DEFINIÇÃO DO PROGRAMA, AO LANÇAMENTO DA OBRA, PASSANDO PELAS FASES DE LICENCIAMENTO, PROJECTO DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRA.
AS ÁREAS DE DESTAQUE SÃO A REABILITAÇÃO E MUSEOGRAFIA, ONDE O PORTEFÓLIO REVELA EXEMPLOS DO TIPO DE INTERVENÇÃO, NESTAS ÁREAS TÃO ESPECÍFICAS E QUE REQUEREM CONHECIMENTOS MAIS PROFUNDOS E TÉCNICOS.
CADA PROJECTO É ENCARADO COM ENTUSIASMO E É UMA VIAGEM QUE SE FAZ COM CADA CLIENTE E PROMOTOR, DE FORMA A QUE SE REALIZEM SONHOS E QUE O RESULTADO FINAL CONSIGA TOCAR AS PESSOAS POIS A ARQUITECTURA É UMA LINGUAGEM UNIVERSAL.
- Serviços
- Arquitectura
- Museografia
- Consultoria de arquitectura
- Reabilitação Património
- Arquitectura de interiores
- Áreas servidas
- Lisboa e Portugal
- Prémios
- Prémio Korrodi – menção honrosa
- Endereço
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Rua Gregório Lopes, lote 1514 – 5º Dto
1400-195 Lisboa, Portugal
Portugal
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