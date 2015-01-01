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Origem Arquitectos
Arquitetos em Lisboa, Portugal
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    ORIGEM ARQUITECTOS É UM ATELIER DE ARQUITECTURA QUE PROCURA DAR SOLUÇÕES ESTÉTICAS E FUNCIONAIS ÀS SOLICITAÇÕES DOS CLIENTES, EM DIVERSAS ÁREAS. PRETENDE LEVAR O PROJECTO PARA ALÉM DAS EXPECTATIVAS DO CLIENTE, CRIANDO ASSIM UMA MAIS VALIA NO RESULTADO FINAL E NO INVESTIMENTO REALIZADO.

     A ORIGEM TEM POR MOTE, SER CARACTERIZADO POR UMA EQUIPA CRIATIVA, RESPONSÁVEL E CUMPRIDORA DE PRAZOS, DISPONÍVEL PARA O DIÁLOGO E PARA COORDENAR EQUIPAS DANDO PRIMAZIA AO CONSENSO.

     O ACOMPANHAMENTO DO CLIENTE É TOTAL, DESDE A DEFINIÇÃO DO PROGRAMA, AO LANÇAMENTO DA OBRA, PASSANDO PELAS FASES DE LICENCIAMENTO, PROJECTO DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRA.

     AS ÁREAS DE DESTAQUE SÃO A REABILITAÇÃO E MUSEOGRAFIA, ONDE O PORTEFÓLIO REVELA EXEMPLOS DO TIPO DE INTERVENÇÃO, NESTAS ÁREAS TÃO ESPECÍFICAS E QUE REQUEREM CONHECIMENTOS MAIS PROFUNDOS E TÉCNICOS.

     CADA PROJECTO É ENCARADO COM ENTUSIASMO E É UMA VIAGEM QUE SE FAZ COM CADA CLIENTE E PROMOTOR, DE FORMA A QUE SE REALIZEM SONHOS E QUE O RESULTADO FINAL CONSIGA TOCAR AS PESSOAS POIS A ARQUITECTURA É UMA LINGUAGEM UNIVERSAL.


    Serviços
    • Arquitectura
    • Museografia
    • Consultoria de arquitectura
    • Reabilitação Património
    • Arquitectura de interiores
    Áreas servidas
    Lisboa e Portugal
    Prémios
    Prémio Korrodi – menção honrosa
    Endereço
    Rua Gregório Lopes, lote 1514 – 5º Dto
    1400-195 Lisboa, Portugal
    Portugal
    +351-933914740 www.origemarquitectos.pt

    Avaliações

    maria helena fernandes maria helena fernandes
    Comecei a trabalhar com este atelier em 2015, tendo - lhes entregue vários projetos. A experiência foi excelente ao ponto de estar a concluir uma obra em minha casa cujo projeto tem a assinatura Origem Arquitectos. De evidenciar o profissionalismo, a seriedade e acompanhamento ao cliente, para além das ideias.
    há cerca de 2 anos
    Data do projeto: Novembro 2015
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    Joao Silva Joao Silva
    Melhor do que alguma vez podia antecipar apoio a obra
    há cerca de 2 anos
    Data do projeto: Janeiro 2018
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