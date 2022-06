ORIGEM ARQUITECTOS É UM ATELIER DE ARQUITECTURA QUE PROCURA DAR SOLUÇÕES ESTÉTICAS E FUNCIONAIS ÀS SOLICITAÇÕES DOS CLIENTES, EM DIVERSAS ÁREAS. PRETENDE LEVAR O PROJECTO PARA ALÉM DAS EXPECTATIVAS DO CLIENTE, CRIANDO ASSIM UMA MAIS VALIA NO RESULTADO FINAL E NO INVESTIMENTO REALIZADO.

A ORIGEM TEM POR MOTE, SER CARACTERIZADO POR UMA EQUIPA CRIATIVA, RESPONSÁVEL E CUMPRIDORA DE PRAZOS, DISPONÍVEL PARA O DIÁLOGO E PARA COORDENAR EQUIPAS DANDO PRIMAZIA AO CONSENSO.

O ACOMPANHAMENTO DO CLIENTE É TOTAL, DESDE A DEFINIÇÃO DO PROGRAMA, AO LANÇAMENTO DA OBRA, PASSANDO PELAS FASES DE LICENCIAMENTO, PROJECTO DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRA.

AS ÁREAS DE DESTAQUE SÃO A REABILITAÇÃO E MUSEOGRAFIA, ONDE O PORTEFÓLIO REVELA EXEMPLOS DO TIPO DE INTERVENÇÃO, NESTAS ÁREAS TÃO ESPECÍFICAS E QUE REQUEREM CONHECIMENTOS MAIS PROFUNDOS E TÉCNICOS.

CADA PROJECTO É ENCARADO COM ENTUSIASMO E É UMA VIAGEM QUE SE FAZ COM CADA CLIENTE E PROMOTOR, DE FORMA A QUE SE REALIZEM SONHOS E QUE O RESULTADO FINAL CONSIGA TOCAR AS PESSOAS POIS A ARQUITECTURA É UMA LINGUAGEM UNIVERSAL.