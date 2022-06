O atelier iniciou a sua atividade em 2006, no concelho de Sesimbra, direcionando-se principalmente para projetos na área da arquitetura.

A sua filosofia projetual funcionalista/organicista faz com que três componentes indissociáveis estejam sempre presentes no desenvolver de cada projeto: o Lugar, a Intervenção e o Cliente. A conciliação destes três componentes faz com que cada projeto seja único.

A metodologia de trabalho baseia-se na constante comunicação com o cliente durante toda a conceção da proposta. O cliente torna-se assim num membro da equipa. Deste modo, damos resposta às suas intenções, necessidades e condicionantes.