DE

Mordomias entwirft, produziert und vertreibt

In&Outdoor-Möbel, Beleuchtung und Outdoor-Töpfe. Das zeitgemäße Design und

die Ausführung in Verbundwerkstoffen (Fasern und Harze) in Verbindung mit der

Integration von Ipê- und Kâmbala-Holz ermöglichen die Einbindung in die Innen-

und Außenatmosphäre. Die Idee des Unternehmens für die Herstellung der

Kollektionen deckt die gesamte Farbpalette des RAL-Farbkatalogs ab, was

zusammen mit der exquisiten Verarbeitung viel Elastizität bei der Integration

der Möbel in verschiedene Szenarien, luxuriöses Dekor, Design oder Minimalismus

ermöglicht.

Es ist wichtig zu erwähnen, dass wir zusätzlich zu den

Standardmodellen auch maßgeschneiderte Projekte durchführen können.





Produkte:

Töpfe | Stühle | Lampen | Tische | Tassen | Theken





PT

Mordomias é uma história de amor entre dois criativos. Da

conjugação improvável entre a mente de uma Designer e um Engenheiro de

Materiais, nasceu no Porto uma marca de Design apaixonante.

Conceitos como simplicidade e fluidez são explorados

conjugando a funcionalidade de fibras e resinas sem limites.

Desde 2004 que a Mordomias cria peças de Design e projectos

de decoração para interior e exterior que marcam um antes e depois na história

dos espaços.





EN

Mordomias is a love story between two creatives. From the

unlikely combination between the mind of a Designer and a Materials Engineer, a

passionate Design brand is born in Oporto.

Simplicity and fluidity are explored within fibers and

resins functionality with no limit.

Since 2004, Mordomias creates Design pieces and Interior and

Outdoors Decoration projects setting a before and after in the history of

spaces.





The company's proposal for the manufacture of the

collections covers the whole colour range of the RAL colour catalogue, which,

along with the exquisite finishing allow plenty elasticity in the integration

of the furniture in different sceneries, luxurious décor, design or minimalist.





It is important to note that in addition to the standard

models we can do tailored projects.





FR

Mordomias, une histoire d’amour entre deux créatifs. C’est

aussi la combinaison improbable entre l’esprit d’un Designer et un Ingénieur

des Matériaux. Une marque de Design passionnante est née à Porto.





Simplicité et fluidité sont explorées sans limites, dans les

fibres et fonctionnalités des résines.

Depuis 2004, Mordomias crée des objets de Design et des

projets de décoration d’intérieur et extérieur. Ces créations marquent un avant

et un après dans l’histoire de l’aménagement des espaces.

La technique de fabrication à partir du moulage autorise des

réalisations de formes particulières avec des arrondis, des assemblages sans

joints apparents, des formats XXL sur des petites ou des moyennes séries.





La collection est proposée avec un large éventail de coloris

et de finitions raffinées (ex feuille d’or) de manière à s’intégrer dans des

décors variés luxueux, design ou minimalistes.