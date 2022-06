A Isabel Mateus Arq desenvolve vários tipos de projetos, desde pequenas remodelações até ao desenvolvimento de edifícios multifuncionais, e oferece uma vasta lista de serviços, nomeadamente de consultoria para aquisição de terrenos ou imóveis, Licenciamentos, Execução, Elaboração de Mapa de Trabalhos, Acompanhamento e Fiscalização de obra, Consulta e adjudicações. Acompanhamos os nossos clientes desde o início até à finalização da obra, tendo como objetivo assegurar a sua correta execução. Temos parceiros nas áreas de engenharia e construção.

Isabel Mateus Arq develops various types of projects, from small remodelings to the development of multifunctional buildings, and offers a wide range of services, namely consultancy for acquisition of land or real estate, Licensing, Execution, Elaboration of Work Map, Monitoring and Inspection of works, Consultation and adjudications. We accompany our clients from the beginning to the completion of the work, with the aim of ensuring their correct execution. We have partners in the areas of engineering and construction.