ITSDESIGN, é uma empresa de decoração e design de interiores em Anadia, dedica-se à execução de projectos nas áreas, design de Interiores e decoração com parcerias na área de especialidades e obra, estando equipado com eficazes meios técnicos de representação e comunicação para desenvolver eficazmente a actividade.

O âmbito da nossa intervenção abrange áreas tão vastas como habitação, espaços comerciais, empresariais, restauração e hotelaria, e desde o estudo inicial do layout até à entrega final da obra. O Design de Interiores é a disciplina que intervém na estruturação e caraterização de espaços interiores. Por norma é desenvolvida por técnicos qualificados e especializados, que incluem designers de interiores. Design de Interiores tem um importância reconhecida na sociedade atual tendo em conta que se estima que o Homem passa 90% da sua vida em espaços interiores. Além disso, permite melhorar a qualidade de vida, aumentar a produtividade, proteger o bem estar e a segurança de todos os que beneficiam do trabalho do designer. O designer de interiores tem responsabilidades técnicas e sociais que exigem uma vasta aprendizagem e formação especifica. Combinar uma visão estética com capacidades práticas, para desenvolver e encontrar soluções de design esteticamente atraentes, tecnicamente e tecnologicamente sofisticadas e pragmaticamente funcionais. Para conseguirmos ser bem sucedidas nos desafios que os clientes nos propõem é fundamental apresentarmos soluções que respondam ao briefing mas complementarmente temos um papel de informar e dar a conhecer alternativas funcionais e estéticamente apelativas que além de responder às necessidades também respondam aos sonhos dos nossos clientes.