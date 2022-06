LightSteelFraming.pt é a empresa lider nacional em construção em LSF. Fazemos obras chave na mão com a estrutura em aço leve. Fundada em março de 2003 temos a experiência e know how necessários para executar a construção da sua habitação / reabilitação no mais curto espaço de tempo com a qualidade que deseja.

Fazemos os projetos de arquitetura e engenharia, licenciamento camarario e a sua construção em regime de concepção construção com total garantia dos trabalhos executados.

Devido ao metodo construtivo que usamos as nossa obras são mais rapidas, economicas e com total garantia.

Estamos a melhorar a construção.

Desafie nos com o seu projeto .

