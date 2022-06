Na Plácido Móveis em Viana do Castelo encontra o mobiliário para a sua sala, quarto, casa de banho, cozinha e qualquer divisão, com design e estilo contemporâneo que se integram na perfeição no espaço de eleição.

Com presença no mercado do Mobiliário desde 2001, comercializamos um conjunto vasto de produtos de qualidade com o design ao seu estilo e por medida, selecionando com o máximo rigor o material, ao preço mais competitivo. Aliado ao melhor produto, disponibilizamos um serviço personalizado de excelência.