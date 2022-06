A PortoHistóricA Construções S.A. é uma empresa vocacionada para a construção e promoção imobiliária, desenvolvendo a sua actividade maioritariamente no distrito do Porto. Com valências em várias áreas e com uma equipa jovem, criativa, dinâmica e multidisciplinar, a PortoHistóricA® procura acompanhar as várias fases de projecto, desde a concepção até à entrega final. Focada num serviço especializado e personalizado, o objectivo é ir ao encontro das necessidades específicas de cada cliente com dedicação e atenção ao detalhe. O resultado final é um produto com acabamentos de qualidade dentro do orçamento e restrições de tempo pretendidos.

• Construção •

• Arquitectura • estudos prévios • estudos de viabilidade construtiva • pedidos de informação prévia • projectos de licenciamento • legalização de construções para obtenção de licença de utilização

• Gestão de Obra • orçamentação • acompanhamento de obra • gestão de obra

• Imobiliária •