PT

Dominante da língua Portuguesa, Espanhola e Inglesa. Tem o First Certificate Of Cambridge Language Assessment, in ESOL International, Level B2.

Atualmente a trabalhar como interior designer na empresa Quinze e Meio, Porto, Portugal.

Uma pessoa entusiasta e optimista, sempre com grande motivação para trabalhar na área do Design de Espaços. Gosta dos desafios diários de novos trabalho em vários sectores e campos, aplicando sempre o conhecimento para produzir projetos com pormenor e escolhas de materiais adequados. Tentando sempre procurar melhorar o seu desempenho, gosta de pesquisar para aumentar conhecimentos e técnicas, bem como novas tendências, produtos e necessidades dos clientes.



Capaz de trabalhar sob pressão, trata de resolver problemas com calma e positividade, dando sempre várias opções de resolução de maneira ponderada e responsável.

Boa capacidade de organização e de gerir custos de forma efetiva.

Tendo trabalhado em atendimento ao público, tem alta capacidade de comunicação assim como respeito e facilidade em lidar com clientes de todo o tipo.

EN

Portuguese, Spanish and English speaker. Have the First Certificate Of Cambridge Language Assessment, in ESOL International, Level B2.

Currently working as an Interior Designer in the company Quinze e Meio, in Porto, Portugal.

An enthusiastic, resourceful,and highly motivated Interior/Spaces Designer who enjoys the challenge of working in a widerange of sectors and new projects, able to produce detailed drawings and material schedules which are clear, accurate and cost effective.

Keenly aiming for an job opportunity to stimulate and express design skills, excited to also obtain more expertise and insight from close professionals within the architecture field. Evaluating the designer within me, It’s in particular culturally motivated, nature preserving, sensitive approach of emotion to meet a client’s aspiration and needs.

Well organised and can prioritise and deliver duties/tasks effectively and accurately.

Working in various client facing role’s, have enjoyed connecting with customers in a positive and respectful way, taking ownership for this interaction and pro-actively assisting with the responsibility for the overall running of my departments.