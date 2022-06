Licenciada pela Universidade do Minho em 2006, desde essa data até 2012, desenvolvi a minha atividade profissional em Espanha. Participei no desenvolvimento de vários projetos de Arquitectura e Design, integrada em equipas. Participei, a título de exemplo, na reabilitação de edifícios de elevado valor Histórico e Patrimonial e em concursos de arquitectura. Participei diretamente no desenvolvimento de projetos em Geórgia, como no desenho de um parque público na capital, Tibilisi, e no desenvolvimento do projeto construtivo e de interiores de uma Torre de 130m em Batumi.

Ainda em Espanha, realizei uma Graduação em Design Gráfico.

Regressada a Portugal em 2012, frequentei um Mestrado em Design de Interiores pela Escola Superior de Artes e Design (ESAD Matosinhos). Na sequência do desenvolvimento da investigação para a Dissertação de Mestrado, acerca de Design de Iluminação Artificial, estagiei na SONAE MC, aonde foi dada a oportunidade de realizar um projeto para os Espaços Loja desta empresa. Seguidamente, trabalhei numa empresa de Iluminação, assumindo as funções de Consultora de Iluminação.

Durante todo este período trabalhei também em paralelo como designer de mobiliário e arquitecta, em regime freelance.

Recentemente, terminei o Mestrado com a Dissertação intitulada como “Razão e Emoção no Design de Iluminação”, com a nota final de 19 valores.

Atualmente, iniciei atividade como Arquitecta e Designer a título individual.