Uma empresa de referência no setor da decoração e design de interiores. A produção, comercialização, importação e representação de uma extensa variedade de produtos e acessórios decorativos, permitem ir de encontro às necessidades mais exigentes e exclusivas de cada cliente.

Teve inicio em 1991, especializando-se em decoração, mais tarde introduzimos o fabrico de mobiliário, dirigido ao cliente nacional e posteriormente alargámos o nosso mercado para Espanha, França e Angola. Em 2004 a Taróca passou a ser uma marca registada nacional.

We are a reference company in the decoration and interior design industry. The production, import, marketing and representation of a wide variety of products and decorative accessories allow us to meet the most demanding and unique needs of each client.

Taróca started in 1991 specializing in decoration and later on, introducing the manufacture of furniture addressed to the domestic customer. Afterwards, it expanded its market to Spain, France and Angola. In 2004, Taróca became a registered national trade mark.