SOBRO

O Sobro (Sobreiro) a nossa árvore nacional, representa a nossa economia, indústria, a nossa identidade.

Os projectos SOBRO surgem ao trabalhar a flexibilidade da cortiça partindo das propriedades do material. Um material que evoca um património emocional e ancestral em que o toque, a plasticidade e a leveza são as suas principais características. Com esta gama de produtos pretendo valorizar a cortiça pelas suas características e oferta diferenciada, com uma estética simples e honesta. Procuro também envolver o utilizador ao promover a sua interacção descomplexada com este material enquanto objeto.