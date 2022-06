O nome COMO é o atalho do "corkmodular" ou "cortiça modular" e a ideia nasceu a partir de criar elementos soltos, que se encaixam e deixam reproduzir varias formas que resultam em mobiliário.



Com apenas dois elementos de cortiça e conexões podem ser feitos - sem qualquer ferramenta extra - estantes, mesinhas, unidades de arrumação e muito mais. A tua/sua imaginação é o limite!A missão da COMO é repensar produtos de design interiores que respondem as valores da modularidade, a flexibilidade e a sustentabilidade e além disso desenvolver soluções divertidas e inspiradas.

Dar as pessoas a montar o seu próprio móvel para poder trazer uma parte de natureza e criatividade para casa.

O design versátil permite co-criar, adaptar, alterar em varias formas e conforme as necessidades pessoais. Uma maneira simples e extremamente flexível de mobilar a casa, escritório ou montra da loja.