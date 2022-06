Dedica-se à concepção de edifícios e reabilitação de construções existentes, desde as habitações particulares, condomínios fechados, loteamentos, espaços de escritórios ou comerciais, restaurantes e bares, equipamentos educativos, colectivos e industriais, espaços públicos, etc.

Apresentando um serviço integrado que pode incluir projecto de arquitectura, projectos de engenharia, construção, design de interiores e mobiliário. Os projectos procuram soluções inovadoras, desenvolvidas especialmente para cada caso particular, com base no estudo dos novos modos de habitar, da relação do habitante com o espaço e da relação do edificado com a forma urbana.