mariAs arquitectura tem como objectivo criar projectos que enriqueçam o espaço existente. Desta forma o conceito como forma de identidade e a função como habitação do espaço andam lado a lado resultando numa solução única para cada cliente.

mariAs arquitectura has the goal to create new projects that transform the existing space. Concept as an identity and function as a way of living the space walk side by side, creating a unique solution for every different client.