Somos um atelier que se propõe discutir, pensar e resolver problemas diversos nas áreas de arquitetura, design, vídeo e multimédia.

Acreditamos que inteligência, discussão e ousadia são os melhores aliados para chegar a um trabalho verdadeiramente criativo e eficaz.

Somos um atelier novo, com gente nova, com a energia necessária para formular cada trabalho como se fosse o primeiro e o único. Cada programa é para nós um desafio que tentamos abordar com a amplitude máxima que a nossa diversidade de competências e sensibilidades nos permite.

A arquitetura, o design em todas as suas áreas, a multimédia, a fotografia, a antropologia, o vídeo, são as principais ferramentas com que abordamos os problemas que nos são colocados e nos propomos resolver. A inteligência e a inquietude são a nossa metodologia.

O nosso principal objetivo é a eficácia dos nossos projetos através da satisfação e dos bons resultados dos nossos clientes.