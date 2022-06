A ORMIGON com escritório na Póvoa de Varzim, disponibiliza serviços que vão desde da elaboração do projeto até à gestão e coordenação da obra, libertando o cliente de preocupações relativas ao processo técnico e burocrático. O cliente apresenta o programa desejado e nós concebemos a proposta mais adequada àquele programa, tendo sempre por base, critérios sustentáveis, inovadores e criativos, que assentam num principio de contemporaneidade e realização pessoal do cliente.