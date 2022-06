A núcleo B arquitetos é uma empresa prestadora de serviços de consultoria, arquitetura e especialidades com mais de 10 anos de experiência. Conta com a colaboração de uma equipa multidisciplinar que engloba designers, arquitetos, engenheiros, topógrafos etc.

Os trabalhos desenvolvidos abrangem uma grande diversidade de áreas que vão desde os edifícios de habitação, comércio, restauração, indústria, entre outros (construções novas, reabilitações ou alterações) e abrangem todas as fases do projeto (estudo prévio, licenciamento, incluindo as legalizações, execução, acompanhamento e fiscalização de obra). Executamos e coordenamos todas as especialidades, assim como medições acústicas e certificados energéticos. Os projetos do nosso atelier são amplamente reconhecidos por soluções criativas e de estética contemporânea atemporal. Criar soluções de design únicas e eficientes que otimizem as realidades dos espaços, do orçamento e da necessidade do cliente são os desafios que encontramos mais gratificantes. .