Arquiteta e Urbanista com mais de 15 anos de experiência na área é especializada em Interiores. Desenvolve projetos modernos no estilo CLEAN buscando sempre a satisfação do cliente. Acredita que cada projeto é único e deve ter personalidade, contando um pouco da vossa história. Tem como objetivo interpretar gostos e necessidades, tornando sonhos em realidade.

Precisa de ajuda para renovar vosso espaço? Fale connosco: geral@priscilakunenn.com